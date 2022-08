Festival EDP Vilar de Mouros: já saíram os horários de todos os concertos

Já são conhecidos os horários dos concertos da edição deste ano do festival Vilar de Mouros, que arranca na próxima quinta-feira, 25 de agosto.

Do cartaz fazem parte nomes como Placebo, Suede, Gary Numan, Bauhaus ou Iggy Pop. Os anteriormente confirmados Limp Bizkit, Hoobastank e Wolfmother viram-se forçados a cancelar os seus espetáculos.

Confira todos os horários do EDP Vilar de Mouros:

25 de agosto

19h00 The Black Teddys

20h10 Battles

21h30 Gary Numan

23h10 Placebo

01h00 Suede



26 de agosto



19h15 Non Talkers

20h30 Clawfinger

22h00 Black Rebel Motorcycle Club

23h30 Simple Minds

01h30 Tara Perdida

27 de agosto



19h20 The Mirandas

20h30 Blind Zero

22h00 The Legendary Tigerman

23h30 Iggy Pop

01h15 Bauhaus