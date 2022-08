Alex Turner dos Arctic Monkeys deu a sua primeira entrevista em três anos. E só falou de bola

Alex Turner, vocalista dos Arctic Monkeys, deu recentemente a sua primeira entrevista em três anos, ao jornal francês "L'Équipe". Durante a entrevista, a música ficou de lado e deu lugar a outra das paixões de Turner: o desporto, sobretudo o futebol.

O músico não escondeu o seu amor por um dos clubes da sua terra, o Sheffield Wednesday, explicando que, ao crescer, teve que escolher entre estes e o grande rival, o Sheffield United.

Na sua decisão pesou o fascínio que tinha por Chris Waddle, jogador do Wednesday. "Quando era puto tinha uma camisola com o número dele. Adorava a facilidade com que fazia a diferença, quando tinha a bola", disse. "Mesmo hoje, quando me sinto algo em baixo, vejo vídeos das melhores jogadas dele para me animar".

Turner acabou por conhecer o seu ídolo, num concerto dos Arctic Monkeys. "Ele estava no meio do público e veio cumprimentar-nos aos bastidores. Fiquei petrificado ao ouvi-lo contar histórias dos seus tempos no Wednesday. Não sabia o que lhe dizer", contou.

Hoje em dia, Turner continua a não descurar o desporto. "Dou umas corridas, pratico muay thai. Descobri este nível de disciplina há 12 anos, numa discoteca em Nova Iorque. Estava a falar com um segurança e ele encorajou-me a treinar com ele", revelou.

"Gosto bastante, é bom para o corpo e para a mente. Durante os treinos não pensas em mais nada. Mas devo ser honesto: nunca chegarei ao nível de quem luta naquelas jaulas, como os atletas de MMA".

Recorde-se que os Arctic Monkeys são um dos nomes confirmados para a primeira edição do festival MEO Kalorama, em Lisboa, atuando no dia 2 de setembro.