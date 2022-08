Selma Uamusse: "O Moullinex é amor e não poderia haver melhor razão para interromper a minha licença do que celebrar com ele"

No final de um longo dia dedicado à música portuguesa, Moullinex chamou, no seu concerto no palco principal do Vodafone Paredes de Coura, vários convidados. Samuel Úria, Noiserv, Rita Vian, Benjamim ou Afonso Cabral (You Can't Win, Charlie Brown) haviam atuado antes, num dos dois palcos do evento. Mas Selma Uamusse foi uma convidada especial, até porque foi mãe há apenas 20 dias.

A artista escreveu sobre o momento nas redes sociais, recordando como lhe chegou o desafio de subir ao palco em Paredes de Coura: "Moullinex (passados 20 dias do nascimento da uamussinha mais nova): Selminha achas que é oportuno falar contigo sobre seres nossa convidada para fechar o palco principal do Vodafone Paredes de Coura e juntarmos amigos para um momento especial de celebrar a música portuguesa?"



"O Moullinex é amor e não poderia haver melhor razão para interromper a minha licença do que celebrar com ele. Ele e a sua ciência nem sempre exacta e eu na minha fé muitas vezes matemática temos feito um percurso de amizade muito especial e que se estende às nossas famílias e fazermos uma canção juntos tem sido das experiências mais emotivas que ganha sempre forma especial ao vivo", sublinhou Selma Uamusse, rematando:

Foi épico ver um público ávido de ouvir e mostrar que o que é nacional é mais que bom e ver tantos colegas a brilharem."

Veja aqui as fotos: