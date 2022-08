O regresso do Vodafone Paredes de Coura em imagens: velhos amigos (entre eles a chuva) ao primeiro dia

Já se faz ouvir a música no anfiteatro natural do Taboão, naquela que é a primeira edição do festival Vodafone Paredes de Coura desde a pandemia.

No primeiro dia do evento, dedicado exclusivamente à música portuguesa, começaram por subir ao palco artistas como Pluto, Benjamim e Twist Connection. Mais logo, Linda Martini, Mão Morta e Sam the Kid são os destaques do palco principal.

Quem também já marcou presença no recinto, e na vila, é a chuva, através de alguns aguaceiros. Nada a que os festivaleiros mais conhecedores de Paredes de Coura não estejam habituados, encarando os períodos de chuva com boa disposição - e impermeáveis, também.

A BLITZ vai acompanhar o festival Vodafone Paredes de Coura. Fique atento às nossas reportagens.