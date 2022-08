Will Smith e Jada Pinkett Smith avistados em público pela primeira vez desde a bofetada dos Óscares

Will Smith e Jada Pinkett Smith fizeram a sua primeira aparição pública desde a cerimónia de entrega dos Óscares, que ficou marcada por uma agressão do ator a Chris Rock.

O website "TMZ" noticiou que o casal foi visto a comer no restaurante Nobu, em Malibu (EUA).

No final de julho, Will Smith pediu publicamente desculpas a Chris Rock pelo sucedido, tendo então dito que o comediante não se encontrava ainda "pronto para falar". Chris Rock respondeu, num espetáculo ao vivo: "Quem diz que as palavras ferem nunca levou um soco".