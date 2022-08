Kanye West voltou ao Instagram, partilhando com os seus fãs uma nota em jeito de conselho, onde menciona aquilo que mais o inspira.

"Olhem para as crianças, e para os sem-abrigo, como a maior inspiração para toda a criação", escreveu.

Veja o post:

O rapper lançou em fevereiro o álbum "Donda 2" mas ainda não encetou qualquer digressão. No mês passado cancelou um concerto no festival Rolling Loud Miami, no qual era cabeça de cartaz.