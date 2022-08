A música volta a encontrar o verde de Paredes de Coura: de regresso ao festival dos afetos

No verão que marcou o regresso de todos os festivais, muitos melómanos aguardam ainda por uma semana em particular: aquela em que rumam ao Alto Minho para só pararem numa pequena vila de 1500 habitantes, população bastante dilatada, em número e diversidade, por esta altura do ano. Desde 1993 que Paredes de Coura se vem tornando sinónimo de música e romaria, abrindo novos mundos para os locais e firmando o festival como um dos mais populares do país, sobretudo no que toca ao rock independente. Apesar de acreditar que, à 28ª edição, o Vodafone Paredes de Coura tem um dos cartazes “mais coerentes” de sempre, João Carvalho sabe que não é esse o único encanto do evento que ajudou a criar. “Este ano temos cinco dias de palco principal, com um cartaz coerente e as vendas a correr muito bem. Tudo indica que vá esgotar”, revela o diretor do festival, indicando que o dia mais procurado é a quarta-feira, com Beach House e Idles. A diferença para outros dias, porém, é “residual”, já que mais de 90% das vendas corresponde a passes gerais. “Este é o festival dos abraços, em que as pessoas reencontram os amigos no regresso a casa. E este ano será provavelmente ainda mais inesquecível, porque [durante dois verões] ficámos privados dessas emoções”, diz, referindo-se ao ‘pousio’ imposto pela pandemia. “As pessoas estão ansiosas, porque, além da música, há essa componente do convívio e do contacto com a Natureza. Queremos que cheguem aqui e se sintam livres”, reforça. E como não só de poesia vivem as edições memoráveis, João Carvalho e a sua equipa têm estado a trabalhar em pormenores bem concretos. “Estamos a melhorar a zona de campismo e a tentar pôr o festival ainda mais bonito. Dentro do recinto, vamos ter todas as casas de banho ligadas à rede de esgotos.”

