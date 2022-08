Roger Waters: “Por mais que me tentem fazer parecer um idiota, não me venderei”

Roger Waters atuou na passada quarta-feira em Columbus, no estado norte-americano do Ohio, onde aproveitou para fazer referência à mais recente polémica a envolvê-lo.

Recorde-se que Waters defendeu a Rússia e a China, ao mesmo tempo que criticou a forma como os EUA e o mundo ocidental em geral estão a abordar a guerra na Ucrânia.

Em tom de desafio, o músico afirmou, em palco: "Por mais que cortem as minhas entrevistas à CNN, por mais que me tentem fazer parecer um idiota, não me venderei", afirmou. "Irei defender, sempre, os direitos humanos".

Veja aqui esse momento: