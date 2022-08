O festival Vodafone Paredes de Coura já começou: os horários, os transportes e toda a informação útil

Começa na próxima terça-feira, dia 16, a 28ª edição do Vodafone Paredes de Coura. Este ano, o festival tem mais um dia, exclusivamente dedicado à música portuguesa. É logo na terça-feira, dia 16, que tocarão no anfiteatro natural do Taboão 20 bandas e artistas nacionais.

Nos restantes dias, atuam no Alto Minho 'pesos pesados' como Pixies, Beach House e Idles e estreantes de quem se espera boa figura, como Slowthai e Arlo Parks. A organização espera receber 23 mil pessoas por dia, ou seja, 115 mil pessoas no total. A partir desta sexta, dia em que abre oficialmente o campismo do festival, há concertos na vila, no chamado Sobe à Vila.

À BLITZ, João Carvalho, diretor do festival, revelou que, este ano, a zona do campismo foi ampliada e que houve também melhorias a nível das casas de banho no recinto. A organização está também a preparar surpresas, "umas com bandas, outras sem", para lembrar a importância da mensagem de "carinho e solidariedade".

Paredes de Coura, de 16 a 20 de agosto

16 de agosto



Palco Vodafone

14h00 The Lemon Lovers

15h00 Club Makumba

16h00 Pluto

17h00 Benjamim

18h00 The Twist Connection

19h00 Samuel Úria

20h30 Linda Martini

22h00 Mão Morta

23h30 Sam the Kid com orquestra e Orelha Negra

01h30 Moullinex



Palco Vodafone FM

14h30 Oceanpsiea

15h30 Noiserv

16h30 Paraguaii

17h30 Rapaz Ego

18h30 You Can't Win Charlie Brown

19h45 Rita Vian

21h15 10 000 Russos

22h45 Bruno Pernadas

00h30 Conjunto Corona

02h30 Conjunto Cuca Monga



17 de agosto



Palco Vodafone

18h30 MEMA.

19h45 Alex G

21h15 BadBadNotGood

23h10 IDLES

01h00 Beach House



Palco Vodafone FM

18h00 Gator, The Alligator

19h15 Porridge Radio

20h35 Indigo de Souza

22h20 The Murder Capital



After Hours

02h15 Viagra Boys

03h30 HAAI



18 de agosto



Palco Vodafone

18h30 Yellow Days

19h45 The Comet Is Coming

21h25 Parquet Courts

23h15 Turnstile

00h45 L'Impératrice



Palco Vodafone FM

18h00 Surprise Chef

19h05 Donny Benét

20h35 Molchat Doma

22h10 L'Eclair



After Hours

01h45 Nu Genea Live Band

03h15 John Talabot



19 de agosto



Palco Vodafone

18h30 Sylvie Kreusch

20h00 Arlo Parks

21h45 Kelly Lee Owens

23h30 Ty Segall & Freedom Band

01h30 The Blaze



Palco Vodafone FM

18h00 Márcia

19h15 Baleia Baleia Baleia

20h50 Boy Harsher

22h30 Arp Frique & Family



After Hours

02h30 Ata Kak Live Band

03h30 Mall Grab



20 de agosto



Palco Vodafone

18h30 Far Caspian

19h40 La Femme

21h20 Princess Nokia

22h50 Slowthai

00h20 Pixies



Palco Vodafone FM

18h00 Manel Cruz

19h05 Xenia Rubinos

20h35 Perfume Genius

22h00 Yves Tumor & Its Band



After Hours

02h05 Tommy Cash

03h05 Nuno Lopes

A organização anunciou os horários para troca de pulseiras e também a programação musical do dia a seguir ao final do festival, para que a saída do campismo não seja necessariamente apressada.

Os passes de 5 dias estão à venda por 120 euros, enquanto o bilhete diário custa 55. Informações sobre bilhetes, nomeadamente sobre trocas de passes ou bilhetes adquiridos para as edições canceladas de 2020 e 2021 encontram-se no site do festival.

Da programação musical do Vodafone Paredes de Coura consta ainda o palco Jazz na Relva. Veja aqui o seu cartaz:

Quanto a transportes públicos, os autocarros da Rede Expressos páram em Paredes de Coura; os detentores de bilhete para o festival têm desconto no bilhete rodoviário.

De carro, o ponto de referência é a A3, saída Paredes de Coura. Sem enganos possíveis, basta seguir a EN303, direta para o festival. Em Paredes de Coura existem parques de estacionamento no centro da vila, a cerca de 900m do recinto do festival, onde é possível deixar o carro.

De Comboio, Valença do Minho é o destino com estação mais próximo de Paredes de Coura. Durante os dias da semana existem carreiras regulares entre Valença e Paredes de Coura a partir do Centro Coordenador de Transportes de Valença. Tenha em atenção que está convocada uma greve da CP para a próxima segunda-feira, dia 15, alertando o site da CP que "poderão existir perturbações nos serviços (...), nomeadamente atrasos e supressões de comboios".