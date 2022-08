TikToker quer ‘cancelar’ os Metallica devido ao “passado problemático” da banda. “Para começar, há o antissemitismo”

A TikToker Serena Trueblood tem uma nova missão de vida: "cancelar" os Metallica.

A jovem, que tem uma série no TikTok intitulada "Será que a vossa banda favorita é problemática?", enumerou uma série de motivos para levar os fãs a repensar o seu gosto pelos gigantes do metal norte-americano.

"Para começar, há o antissemitismo", diz. "Há uma fotografia de James Hetfield e Lars Ulrich a fazer a saudação nazi, e Hetfield toca uma guitarra com a cruz de ferro. Para quem não sabe, é simbologia nazi. E ainda há o facto de ele ser amigo do Kerry King [guitarrista dos Slayer], que parece da irmandade ariana e que se orgulha de usar a bandeira dos estados confederados [associada à supremacia branca]".

As piadas feitas pelo grupo sobre a toxicodependência do malogrado Layne Staley, vocalista dos Alice In Chains, também não escaparam à atenção desta TikToker. "É estranho que gozem com o vício de alguém, mas quando o James foi para reabilitação, aí já era uma coisa séria", argumentou.

Os fãs dos Metallica, como seria de esperar, reagiram. A muitos não passou despercebida a nova popularidade da banda. A "Loudwire" e a "Ultimate Guitar" fizeram um apanhado dessas reações: "Andaram a defender os novos fãs que conquistaram via 'Stranger Things' e eles agora cospem-lhes na cara", pode ler-se numa delas.

Veja o vídeo de Serena Trueblood:

E algumas reações: