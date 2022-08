O festival Bons Sons continua em Cem Soldos: os horários de todos os concertos, mapa dos palcos e outras informações úteis

A 11ª edição do festival Bons Sons, em Cem Soldos, Tomar, começa esta quinta-feira, prolongando-se até à próxima segunda-feira, recebendo mais de 50 atuações. Entre outros, subirão aos vários palcos do evento, dedicado exclusivamente à música portuguesa, Lena d’Água, Rui Reininho, B Fachada, Pluto, David Bruno, Fado Bicha, Rita Vian ou A Garota Não. Esta primeira noite decorre no espaço do campismo, tendo como atrações um concerto do trio minhoto El Señor e um DJ set do radialista Nuno Calado. Todos os horários de atuações podem ser consultados mais abaixo nesta página.

Os passes gerais para o festival, que incluem campismo, estão à venda por €60 e os bilhetes diários têm preço único de €25. Segundo a organização, o espaço do parque de campismo terá uma área de restauração aumentada para permitir maior distanciamento físico. Num espaço anexo à zona de campismo, estará o parque de caravanas com pontos de água potável e a organização disponibiliza também um aldeamento com “diversas soluções alternativas ao campismo tradicional, com tendas já montadas no recinto disponíveis em vários tamanhos”.

Siga o link para consultar o mapa em tamanho real

Quem pretender deslocar-se de automóvel para Cem Soldos deverá dirigir-se para a estrada nacional 349-3, percorrendo cerca de 5 km a partir de Tomar ou 12 km a partir de Torres Novas. Na área envolvente da aldeia, estarão disponíveis cerca de 20 parques automóveis. Quem preferir deslocar-se até ao festival de transportes públicos poderá fazê-lo de comboio até Tomar ou Paialvo (Linha do Norte), estando disponível um serviço de autocarro a todas as horas para transportar os visitantes até ao festival: no dia 11 de agosto entre as 10h e as 21h; de dia 12 a dia 15 de agosto entre as 10h e as 04h30; e no dia 16 de agosto entre as 10h e as 15h.

No festival, o público deverá trocar os bilhetes por pulseiras com chip que servirão como forma de pagamento de comida e bebida – o chip deverá ser carregado com o valor pretendido à chegada ao evento. Segundo a organização, o recinto dispõe este ano de mais pontos de restauração, com uma oferta que vai da comida regional e iguarias tradicionais a opções vegetarianas e produtos biológicos, estando também disponíveis novas áreas de refeição.

Quinta-feira, 11 de agosto

Campismo

23h30 Nuno Calado

22h30 El Señor

Sexta-feira, 12 de agosto

03h15 DJ A Boy Named Sue (Palco Aguardela)

02h15 José Pinhal Post-Mortem Experience (Palco Aguardela)

01h15 GROGNation (Palco António Variações)

00h15 Rita Vian (Palco Zeca Afonso)

23h00 Marta Ren (Palco Lopes Graça)

21h45 Omiri (na Rua)

20h40 Acácia Maior (Palco Lopes Graça)

19h40 Motherflutters (Palco António Variações)

18h40 Cancro (Palco Giacometti/Inatel)

18h30 #3 Movediço, Marta Cerqueira e Simão Costa (Auditório Agostinho da Silva)

17h25 André Henriques (Palco Zeca Afonso)

16h30 Peixinhos da Horta (Palco MPAGDP)

15h30 Niki Moss (Palco Giacometti/Inatel)

14h30 Manel Ferreira (Palco Carlos Paredes)

Sábado, 13 de agosto

02h40 António Bandeiras (Palco Aguardela)

01h40 Neon Soho (Palco Aguardela)

00h25 Pluto (Palco António Variações)

23h10 Cabrita (Palco Lopes Graça)

21h55 Aldina Duarte (Palco Zeca Afonso)

20h40 Cassete Pirata (Palco Lopes Graça)

19h25 David Bruno (Palco António Variações)

18h30 A Besta, as Luas, Elizabete Francisca (Auditório Agostinho da Silva)

18h25 Sunflowers (Palco Giacometti/Inatel)

17h25 Porbatuka (na Rua)

16h30 Emanuel & Toy Matos (Palco MPAGDP)

15h30 Bia Maria (Palco Giacometti/Inatel)

14h30 Violeta Azevedo (Palco Carlos Paredes)

Domingo, 14 de agosto

02h25 DJ Kitten (Palco Aguardela)

01h10 Criatura (Palco António Variações)

23h50 Sebastião Antunes & Quadrilha (Palco Lopes Graça)

22h30 Rui Reininho (Palco Zeca Afonso)

21h10 Terra Livre (Palco Lopes Graça)

19h45 Siricaia (Palco Zeca Afonso)

18h40 Fado Bicha (Palco Giacometti/Inatel)

17h35 Grupo de Gaitas da Golegã (na Rua)

16h40 João Francisco (Palco MPAGDP)

15h35 A Garota Não (Palco Giacometti/Inatel)

14h30 Fernando Mota, Concerto para uma árvore (Palco Carlos Paredes)

Segunda-feira, 15 de agosto

02h25 Riva e Convidados (Palco Aguardela)

01h25 Bateu Matou (Palco António Variações)

00h05 Lena d’Água (Palco Lopes Graça)

22h45 B Fachada (Palco Zeca Afonso)

21h15 5ª Punkada (Palco António Variações)

19h50 André Júlio Turquesa (Palco Zeca Afonso)

18h45 Maria Reis (Palco Giacometti/Inatel)

17h40 Cantadeiras do Vale do Neiva (na Rua)

16h30 Mazela (Palco MPAGDP)

15h35 Tyroliro (Palco Giacometti/Inatel)

14h30 Phole (Palco Carlos Paredes)