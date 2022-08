Britney Spears acusa filhos de comportamento “odioso”, ex-marido responde com vídeos de discussões

Nos últimos dias, Britney Spears e o ex-marido Kevin Federline trocaram argumentos em público, via redes sociais, sobre a relação da cantora com os dois filhos de ambos, Sean Preston de 16 anos e Jayden James de 15. Esta quarta-feira, Spears acusou os adolescentes de terem uma conduta "odiosa" em relação a ela, Federline respondeu partilhando dois vídeos onde se pode ver a mãe e os dois filhos a discutir.

"Não posso ficar aqui a assistir aos meus dois filhos a serem acusados desta forma depois de tudo o que passaram", escreve o pai dos dois adolescentes na mensagem que acompanha os vídeos, "por muito que nos magoe, decidimos enquanto família publicar estes vídeos que os rapazes filmaram quando tinha 11 e 12 anos. E nem são os piores. As mentiras têm de parar. Espero que os nossos filhos cresçam para ser melhores do que isto".

Num dos vídeos, Spears dirige-se aos filhos para lhes dizer: "Esta é a minha casa, se eu quiser entrar aqui e colocar-vos creme na cara porque está áspera e tudo o que vocês me dizem é 'está bem assim, está bem assim'... não, não está bem. É bom que comecem a respeitar-me, estamos entendidos? Têm de começar a tratar-me como a mulher com valor que sou. Sou uma mulher, OK? Sejam gentis comigo". No outro vídeo, a discussão prende-se com o facto de um dos rapazes não estar a usar sapatos e de Spears ter-lhe retirado o telemóvel.

Na mensagem que originou a divulgação dos vídeos, entretanto apagada, e que chegou como resposta a Federline ter dito que Sean e Jayden tinham decidido não ver a mãe durante uns meses, Spears escreveu: "Eu sei que é difícil lidar com adolescentes... mas vá lá! Uma coisa é ser rude, outra coisa é ser odioso. Quando eles me visitavam, mal entravam pela porta iam diretamente para o quarto e trancavam a porta!!! Não sei o que se passa na cabeça deles. Tentei e tentei sempre e talvez tenha sido por isso que eles deixaram de vir cá! Queria tanto que me amassem que talvez tenha exagerado. Até tem sido agradável não ter de perguntar em que dia é que os rapazes vêm para depois ter de esperar 2 ou 3 dias por uma resposta".