Super Bock em Stock anuncia as datas e os primeiros nomes para a edição deste ano

O festival Super Bock em Stock regressa à Avenida da Liberdade, em Lisboa, nos dias 25 e 26 de novembro, anunciou esta manhã a promotora Música no Coração. Alfie Templeman, Obongjayar, Porridge Radio e They Hate Change são os quatro primeiros nomes confirmados no cartaz.

Os ingleses Porridge Radio, que passam também pelo palco do festival Vodafone Paredes de Coura a 17 de agosto, trazem ao Super Bock em Stock, no dia 26 de novembro, o novo álbum, "Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky", editado em maio passado. O compatriota Alfie Templeman sobe ao palco no primeiro dia do festival com o disco de estreia, "Mellow Moon".

O nigeriano Obongjayar, nigeriano residente em Londres, tem no currículo colaborações com artistas como King Krule ou Little Simz e editou este ano o disco "Some Nights I Dream of Doors". Atua no Super Bock em Stock a 25 de novembro, mesmo em que também sobe ao palco a dupla de hip-hop norte-americana They Hate Change, trazendo também um novo álbum, intitulado "Finally, New", para apresentar.

Ao todo, segundo a organização, o festival receberá mais de 50 artistas nas 10 salas situadas na Avenida da Liberdade e área circundante . Os passes gerais para os dois dias estão à venda nos locais habituais por €40.