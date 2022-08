Johnny Depp assina novo contrato milionário com a Dior

Johnny Depp voltou a assinar contrato com a Dior. O ator deverá receber um valor milionário para se manter como um dos rostos da conhecida marca de luxo, de acordo com o "TMZ".

No Instagram, a conta oficial da Dior Beauty partilhou várias fotografias de Depp, nos bastidores de um concerto seu em Paris. Os fãs do ator inundaram essa publicação com mensagens de apoio.

Ainda que a Dior não tenha para já comentado esta notícia, foi com Depp que as vendas do Sauvage, um dos seus perfumes para homem, mais aumentaram: é hoje o perfume mais vendido do mundo, de acordo com a Business of Fashion, ultrapassando até marcas como a Chanel.

Porém, esta relação não passou aquém das polémicas: em 2019, um anúncio para o Sauvage, com Depp vestido de ameríndio, motivou acusações de apropriação cultural, e em 2020 a Dior mostrou o seu apoio ao ator mesmo após este ter sido acusado de violência doméstica.