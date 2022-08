Atenção Lisboa: os Arctic Monkeys deram o primeiro concerto em três anos e há pelo menos uma surpresa

Os Arctic Monkeys regressaram esta terça-feira aos palcos, naquele que foi o seu primeiro concerto desde 2019.

A banda britânica atuou em Istambul (Turquia), naquela que foi a primeira de duas datas no Zorlu Center PSM. Daqui, seguirão para Burgas (Bulgária), Pula (Croácia) e Praga (Chéquia).

Do alinhamento fizeram parte clássicos como 'Do I Wanna Know' e 'Brianstorm', bem como 'Potion Approaching', canção que tocaram pela primeira vez desde 2010. Não se ouviram quaisquer canções novas.

Recorde-se que os Arctic Monkeys são um dos nomes confirmados para a primeira edição do festival Kalorama, atuando em Lisboa a 2 de setembro. Confira o alinhamento do concerto em Istambul:

‘Do I Wanna Know?’

‘Brainstorm’

‘Snap Out Of It’

‘Crying Lightening’

‘Teddy Picker’

‘Potion Approaching’

‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’

‘Tranquility Base Hotel & Casino’

‘Arabella’

‘Fireside’

‘Pretty Visitors’

‘Library Pictures’

‘Don’t Sit Down Cause I’ve Moved Your Chair’

‘The View From The Afternoon’

‘Do Me A Favour’

‘One Point Perspective’

‘One For The Road’

‘505’

Encore

‘Cornerstone’

‘I Bet You Look Good On The Dancefloor’

‘R U Mine?’