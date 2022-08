Ashton Kutcher revela batalha contra doença que o deixou sem ver, ouvir e andar: “Tenho a sorte de ainda estar vivo”

Ashton Kutcher revelou que se debateu com um tipo grave de vasculite, uma doença autoimune.

Num dos últimos episódios do programa "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", o ator de 44 anos revelou que a doença o deixou sem conseguir ver e ouvir, afetando também o seu sentido de equilíbrio. "Demorei um ano a voltar ao normal", disse.

"Não se dá o devido valor às coisas até elas desaparecerem. Pensei que nunca mais iria conseguir ver, ouvir ou andar. Tenho a sorte de ainda estar vivo", sublinhou.

A vasculite consiste numa inflamação dos vasos sanguíneos, sendo que algumas formas da doença - há mais de 20 tipos - são mais raras. As mais graves tendem a acometer o sistema nervoso central, pulmões, rins, olhos e aparelho auditivo.

Após um trecho do programa se ter tornado viral nas redes sociais, Kutcher garantiu aos fãs que já se encontra totalmente recuperado.