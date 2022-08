Morreu Lamont Dozier, autor de êxitos das Supremes ou Phil Collins e um dos ‘arquitetos’ do som da Motown

Morreu Lamont Dozier, músico, compositor e produtor que integrou a 'equipa' Holland-Dozier-Holland e é considerado um dos obreiros do som da editora Motown. Tinha 81 anos.

Ao longo da sua longa carreira, o norte-americano foi autor de numerosos êxitos interpretados pelos Isley Brothers, The Supremes, The Four Tops ou Martha and the Vandellas, ajudando a escrever e e produzir 14 canções que chegaram ao número 1 do top norte-americano de vendas e quatro que alcançaram o topo da tabela britânica.

A par de Brian Holland, Lamont Dozier tratava sobretudo da produção e dos arranjos dos temas, enquanto Eddie Holland se encarregava da produção das vozes e da escrita das letras.

Estes foram alguns dos maiores êxitos compostos pela equipa Holland-Dozier-Holland:

Nos anos 80, Lamont Dozier ajudou também Phil Collins a escrever 'Two Hearts', para a banda-sonora do filme "Buster" ("A Grande Golpada"); ofereceu 'Invisible' a Alison Moyet e escreveu 'Infidelity' e 'Suffer' com Mick Hucknall, dos Simply Red, para o segundo álbum da banda, com quem voltaria a trabalhar no terceiro disco.