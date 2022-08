Marilyn Manson usou expressão racista em mensagem enviada a Johnny Depp. O alvo era James Iha, dos Smashing Pumpkins

Foram tornadas públicas várias trocas de mensagens entre Marilyn Manson e Johnny Depp, na sequência do processo judicial que opôs o ator a Amber Heard.

Numa dessas mensagens, Marilyn Manson usa uma expressão considerada racista para com pessoas do leste asiático. O visado era James Iha, guitarrista dos Smashing Pumpkins, que é casado com a irmã gémea da atual esposa de Manson, Lindsay Usich.

A mensagem faz parte de uma conversa que teve lugar em 2016, após a ex-mulher de Manson, Lindsay Usich, ter apresentado queixa nas autoridades contra o músico, cunhado desta. "A gorda da mãe dele [Iha] quer roubar o meu dinheiro", acrescentou ainda.

As mensagens entre ambos foram tornadas públicas após uma campanha iniciada pelos fãs do ator, que reuniram mais de 3300 dólares (3237 euros) para o efeito. Esses mesmos fãs pretendiam encontrar mais "provas" da culpabilidade de Amber Heard, mas o teor das mensagens tem tido o efeito oposto.