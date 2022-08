Ex-noivo de Kim Kardashian teve de procurar ajuda psicológica após ameaças de Kanye West

Pete Davidson, que esteve noivo de Kim Kardashian até recentemente, estará a receber ajuda psicológica para superar "o trauma" causado por Kanye West, ex-marido de Kardashian.

Segundo a revista "People", o humorista procurou ajuda no passado mês de abril, na sequência dos ataques verbais e ameaças físicas perpretadas por Kanye West. "Toda a atenção e a negatividade vindas do Kanye perturbaram [o Pete Davidson], que teve de procurar ajuda", revelaram fontes não identificadas àquela publicação.

Descontente com a nova relação da ex-mulher e mãe dos seus filhos, Kanye West troçou de Pete Davidson nas redes sociais, incentivou os seus fãs a fazerem o mesmo e lançou vídeos nos quais representações do humorista eram decapitadas e enterradas vivas.

Na passada semana, a relação de Pete Davidson e Kim Kardashian chegou ao final, facto assinalado por Kanye West com uma capa forjada do "New York Times", com a manchete "Skete Davidson morreu aos 28 anos".

O norte-americano, que também já namorou com a cantora Ariana Grande, revelera anteriormente que sofre de transtorno de personalidade borderline.