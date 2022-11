Vodafone Paredes de Coura: cancelado o concerto de King Gizzard & The Lizard Wizard

Os King Gizzard & The Lizard Wizard cancelaram todas as restantes datas da sua nova digressão europeia, devido aos problemas de saúde do vocalista Stu Mackenzie.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, o músico explicou que tem passado a última década a lutar contra a Doença de Crohn.

"Devido a uma grave crise de saúde, vamos ter de cancelar estas datas", pode ler-se. "É um milagre que não tenhamos cancelado nenhum concerto no passado. Mas, de momento, a minha saúde está em muito má forma e eu preciso de tratamento urgente".

O concerto que os australianos dariam na edição deste ano do festival de Paredes de Coura, a 17 de agosto, fica por isso sem efeito. Leia o comunicado, na íntegra: