Só 5 artistas venderam mais bilhetes do que os Metallica nos últimos 40 anos

A "Pollstar", publicação dedicada à indústria da música ao vivo, divulgou a lista dos artistas que mais bilhetes venderam ao longo dos últimos 40 anos.

De acordo com a mesma, os Metallica são a banda de heavy metal mais bem-sucedida deste período, ainda que ocupem "apenas" a sexta posição no geral.

Para esta lista foram apenas contabilizados os concertos em nome próprio, ficando de fora as atuações em festivais. Desse modo, os Metallica somaram quase 19,5 milhões de bilhetes vendidos, ficando atrás dos U2, Dave Matthews, Rolling Stones, Bruce Springsteen e Elton John, por esta ordem.

No que diz respeito a valores, os Metallica ocupam a 9ª posição da lista, com quase 1,2 mil milhões de euros amealhados em vendas de bilhetes. Nesse campo, os Rolling Stones posicionam-se em primeiro lugar, com mais de 2 mil milhões de euros em vendas.

Do top 50 fazem ainda parte artistas como Bon Jovi, Eagles, Guns N' Roses, AC/DC, Aerosmith, KISS, Iron Maiden ou Rush.