Jennifer Coolidge depois de “American Pie”: “Tive imensos benefícios. 200 pessoas com quem nunca teria ido para a cama antes do filme”

A atriz Jennifer Coolidge deu uma entrevista à "Variety", na qual revelou ter tido relações sexuais com "cerca de 200 pessoas" após ter participado em "American Pie".

Nos filmes, a atriz interpreta a famosa "Mãe do Stifler", personagem que ajudou a colocar no léxico popular a expressão "MILF", comummente utilizada para designar mulheres maduras sexualmente atraentes.

"Tive imensos benefícios por ter feito esse filme", disse. "Muita coisa por ser MILF, muito sexo por causa do 'American Pie'. 200 pessoas com as quais fui para a cama, algo que não sucedia [antes do filme]".

"American Pie", de 1999, teve três sequelas: em 2001, 2003 e 2012. Coolidge, parte do elenco principal, entrou em todos os filmes da saga.

A atriz, de 60 anos, está novamente na ribalta devido à sua participação em "The White Lotus", série que a levou a merecer uma nomeação para um Prémio Emmy.

Recorde Jennifer Coolidge em "American Pie":