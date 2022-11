A globalização, segundo Major Lazer. Ainda não tinha havido festa como esta no MEO Sudoeste

Na sua encarnação mais eletrónica, que ficámos a conhecer na última década, o MEO Sudoeste já recebeu incontáveis DJ sets, na sua maioria pouco memoráveis, porque muito repetitivos. O trio Major Lazer esteve presente, virtualmente, em vários deles, especialmente com o seu grande sucesso, ‘Lean On’, de 2015, mas a festa que Diplo, Walshy Fire e Ape Drums trouxeram esta noite à Herdade da Casa Branca foi de uma natureza diferente. Sem escolhas demasiado óbvias – por estranho que pareça, ‘Running Up That Hill’, canção de Kate Bush que vive o seu segundo momento de glória quatro décadas depois de ver a luz do dia, talvez tenha sido a menos surpreendente – a atuação mostrou bem a abertura de espírito de um projeto que vai buscar influências aos quatro cantos do mundo.

Com Diplo e Ape Drums na cabine e Walshy Fire a servir de cicerone, junto ao corpo de bailarinas, o trio foi cruzando êxitos alheios (de achegas a ‘Alors on Danse’ de Stromae e ‘Starships’ de Nicki Minaj, passando por ‘Sicko Mode’ de Travis Scott ou ‘Love Nwantiti’ de CKay) com o seu manancial de infinitas colaborações: ouvimos ‘Cold Water’ com a voz de Justin Bieber; ‘Know No Better’ com Scott, Camila Cabello e Quavo; ‘Rave de Favela’ com Anitta, Beam e MC Lan; ou ‘Oh My Gawd’ com Mr Eazi, Minaj e K4mo. Sempre num ritmo frenético, entre sintetizadores exóticos, os três músicos foram puxando pelo público, que respondeu à altura, juntando-se às coreografias ou regando-se com garrafas de água ao som de ‘Wet It Up’.

Envergando camisolas da seleção nacional com o número 7 e Major Lazer inscrito nas costas, Drums e Fire acompanharam Diplo a par e passo, entre as tradicionais chuvas de confetti e jatos de fumo e fogo, prometendo e cumprindo: “Vamos divertir-nos muito esta noite. É a nossa primeira vez em Portugal em muito tempo”. Com uma presença forte do Brasil no set, não fosse Diplo colaborador habitual de Anitta e Pabllo Vittar (‘Sua Cara’ não faltou, claro), os três músicos souberam também piscar o olho aos amigos DJ Snake (‘Disco Maghreb’) e Skrillex (‘In Da Getto’ com J Balvin foi um dos momentos mais celebrados da noite). Portugal esteve representado com uma curta citação de ‘Hangover (BaBaBa)’ dos Buraka Som Sistema. “Aplausos para toda a gente de Angola, aplausos para toda a gente do Brasil, aplausos para toda a gente de Portugal”, atirou Walshy Fire momentos antes de ‘Lean On’ deixar o público em ebulição.