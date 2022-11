Os Metallica assinalaram o 59º aniversário de James Hetfield, nas redes sociais.

A banda partilhou uma fotografia do seu guitarrista, em palco, com a simples mensagem: "Parabéns, James!".

Nos comentários, sucedem-se as mensagens de parabéns, incluindo uma do festival português NOS Alive, onde a banda norte-americana atuou no início de julho. Veja aqui: