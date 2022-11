O alinhamento do concerto de Harry Styles em Lisboa: 21 canções com direito a duas surpresas

Muito pedida pelos fãs, a canção 'Fine Line' acabou por ser tocada no último concerto da digressão europeia de Harry Styles, este domingo na Altice Arena, em Lisboa.

Tema-título do seu segundo álbum, de 2019, 'Fine Line' não tinha sido apresentada no último concerto da tournée, em Madrid, Espanha. A outra novidade foi 'No Hard Feelings', uma canção dos Wolf Alice, que fizeram a primeira parte do concerto. Harry Styles cantou esta música em dueto com Ellie Rowsell, vocalista dos Wolf Alice.

Alinhamento do concerto de Harry Styles na Altice Arena a 31 de julho de 2022:



Music For a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Matilda

Boyfriends

Lights Up

Satellite

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful

Late Night Talking

Love of My Life

Fine Line



Encore:



Sign of the Times

Watermelon Sugar

No Hard Feelings (dos Wolf Alice, com Ellie Rowsell)

As It Was

Kiwi