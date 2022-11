Capicua em entrevista: “Com a maternidade percebi que todas as palavras são válidas”

Em 2016, Capicua, conhecida pelo seu trabalho como rapper, lançou o primeiro disco-livro do projeto Mão Verde. Na altura, a artista do Porto fazia-se acompanhar por Pedro Geraldes, seu companheiro e antigo guitarrista dos Linda Martini. Ao segundo capítulo, Mão Verde é uma banda de pleno direito, com Francisca Cortesão e António Serginho a partilharem a autoria e interpretação das canções, que conservam a mensagem ecológica e ampliam o leque de sonoridades. Um dos discos mais divertidos e surpreendidos do ano, aqui desvendado pela timoneira Capicua.

