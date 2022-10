Metallica tocam com Joseph Quinn, o Eddie Munson de “Stranger Things”: veja o vídeo

O ator Joseph Quinn, que interpreta Eddie Munson em "Stranger Things", teve na passada quinta-feira a oportunidade de conhecer e tocar com os Metallica.

Quinn encontrou-se com a banda nos bastidores do festival Lollapalooza, em Chicago (EUA), e aproveitou para tocar 'Master of Puppets' - canção que a série voltou a popularizar - com os Metallica.

Para além disso, Quinn pôde ainda levar para casa uma guitarra autografada pelos Metallica, semelhante à que tocou em "Stranger Things".

Durante o concerto no Lollapalooza, a banda foi ainda mais longe, exibindo o rosto de Eddie Munson nos ecrãs de palco enquanto tocavam 'Master of Puppets'. Veja os vídeos: