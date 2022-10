Inhaler em entrevista: “Os Metallica foram os grandes responsáveis por termos começado a pior banda de metal de todos os tempos”

Momentos antes de provar que “filho de Bono sabe cantar”, no palco secundário do NOS Alive, Elijah Hewson, líder dos irlandeses Inhaler e, claro está, filho do vocalista dos U2, sentou-se para uma conversa rápida com a BLITZ, junto com os colegas de banda, o baixista Robert Keating, o baterista Ryan McMahon e o (tímido) guitarrista Josh Jenkinson. O aviso estava feito à partida: nada de perguntas sobre o pai Bono, mas, de resto, todos os assuntos eram permitidos. Entre aquilo que os fãs podem esperar do sucessor de “It Won’t Always Be Like This”, disco de estreia editado no verão passado, e o fascínio do vocalista por Kurt Cobain, a entrevista passou pelo momento em que conheceram os “criadores” Kings of Leon, a vindoura digressão com os Arctic Monkeys, a fase Metallica que os levou a começar “a pior banda de metal de todos os tempos” e a vontade de chegar a casa no fim da digressão e dizer à família: “Nós bem dissemos que não ir para a faculdade era boa ideia”.

