MEO Sudoeste aos 25 anos: a música volta à Zambujeira

No ano do 25º aniversário, o festival MEO Sudoeste terá outras razões para celebrar, já que regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, ao fim de três anos de interrupção devido à pandemia. Depois do tradicional dia de receção ao campista, o arranque oficial, quarta-feira, terá como cabeça de cartaz o escocês Lewis Capaldi, responsável por êxitos como ‘Someone You Loved’ ou ‘Before You Go’, passando ainda pelo palco o brasileiro Pedro Sampaio, que se tornou um fenómeno com o dueto com Anitta ‘No Chão Novinha’, a banda colombiana Morat e o português Profjam.

A diversidade de oferta mantém-se quinta-feira, com o coletivo Major Lazer (na foto), de Diplo, a liderar um elenco que conta também com o DJ australiano Timmy Trumpet, o rapper espanhol Morad e o grupo brasileiro Jovem Dionísio, que anda nas bocas do mundo com o sucesso ‘Acorda Pedrinho’. 5 de agosto será o dia do grande regresso de Steve Aoki, que marca a memória mais recente do festival com as suas atuações eletrizantes, mas contará também com concertos do jamaicano-americano Masego, da dupla santomense Calema, do cantor e produtor angolano Deejay Telio e do trio brasileiro Melim. O dia de encerramento será encabeçado por Rex Orange County, artista inglês que editou no início do ano o seu quarto álbum, “Who Cares?”, e tem no currículo colaborações com Tyler, The Creator ou Randy Newman, que subirá ao palco depois de atuações do nigeriano CKay, do êxito ‘Love Nwantiti’, do duo eletrónico australiano Shouse, conhecido pelo single ‘Love Tonight’, e do rapper nacional Bispo. Para lá do palco principal, o festival receberá também uma série de novas apostas, como Kappa Jotta e Chico da Tina (dia 3), Xtinto e Tay (dia 4), Soraia Ramos e Estraca (dia 5) ou Ivandro e Aragão (dia 6).