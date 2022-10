Harry Styles é uma salada de frutas: este domingo em Lisboa

Foi na pequena cidade de Redditch, em Inglaterra, que um dos maiores ídolos da pop contemporânea veio ao mundo. Entre 2010 e 2016, Harry Edward Styles foi um herói do público adolescente, à boleia de uma das boy bands mais bem sucedidas deste século: os One Direction, quinteto formado por antigos concorrentes do concurso de talentos “The X Factor”. Desde logo um dos membros mais populares dos One Direction, Harry Styles lançou-se numa carreira a solo pouco depois de o grupo anunciar um “hiato por tempo indeterminado”. Desde então, o artista britânico, que já passou uma temporada em Los Angeles, lançou três álbuns em nome próprio: um homónimo em 2017; “Fine Line”, devedor da pop vintage californiana, em 2019, e “Harry’s House”, no passado mês de maio. É neste conjunto de 13 canções fortemente marcadas pela synth pop dos anos 80 que se encontram os três minutos e 12 segundos mais omnipresentes deste verão. Mesmo que pense que não, certamente já se cruzou com a melodia insinuante de ‘As It Was’, single que, quase quatro meses depois de ser lançado, continua a povoar rádios e tabelas de streaming de todo o mundo.

Harry Styles não precisava, contudo, do êxito de ‘As It Was’ para encher a Altice Arena, em Lisboa, no próximo domingo. Há mais de dois anos que o espetáculo, adiado por duas vezes devido à pandemia, se encontra esgotado. Recentemente, a organização disponibilizou escassas centenas de bilhetes extra, que não só voaram em minutos como levaram o site da promotora a ficar temporariamente offline. Será assim um ambiente de grande expectativa a receber a estreia a solo, em Portugal, de Harry Styles, que com os One Direction atuou nesta mesma sala, a maior de Lisboa, em 2013 e no Estádio do Dragão, no Porto, no ano seguinte. O que esperar? Na sua presente digressão, à qual chamou “Love on Tour”, a voz de ‘Matilda’ apresenta um espetáculo familiar, com discretas alusões a temas mais ‘adultos’ (no novo disco, ‘Daylight’ e ‘Keep Driving’ incluem referências diretas ao consumo de cocaína). Em junho, num concerto no Estádio de Wembley, em Londres, Styles ajudou um fã italiano a revelar a sua homossexualidade, e noutros espetáculos desfraldou a bandeira da Ucrânia. Um homem de causas, portanto, que tem começado os concertos com ‘Music for a Sushi Restaurant’ e terminado com ‘Kiwi’, numa fresca salada de frutas feita com pedaços de pop, passada e presente.