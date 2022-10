Emicida anuncia concerto especial em Lisboa

O rapper brasileiro Emicida vai regressar a Portugal para um concerto especial no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia 27 de setembro. O músico de São Paulo traz consigo a digressão do álbum "AmarElo" (2019), imortalizada no documentário "AmarElo - É Tudo Pra Ontem", disponível na Netflix, que celebra o legado da cultura afro-brasileira com imagens captadas num espetáculo no Theatro Municipal de São Paulo.

Segundo o comunicado de imprensa, a escolha do Tivoli "tem uma razão especial: "na primeira vez que cantará num teatro em Portugal, Emicida poderá reproduzir a essência da gravação do concerto no Theatro Municipal de São Paulo, um dos principais cenários do documentário". Consigo, trará a sua banda, composta por Michelle Lemos, Silvanny Sivuca e DJ Nyack.

O concerto, produzido pela Jungle e a Bossa FM, tem início marcado para as 22h e os bilhetes, que serão colocados à venda esta terça-feira, 26 de julho, custam entre €18 e €35. Emicida tinha também já confirmado concerto no Porto, integrado no festival MIMO, que se realiza entre 23 e 25 de setembro.