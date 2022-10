Surpresa: Red Hot Chili Peppers anunciam novo álbum

Os Red Hot Chili Peppers (RHCP) acabaram de surpreender os fãs: o quarteto californiano irá editar um novo álbum em outubro.

Intitulado "Return of the Dream Canteen", o disco é o sucessor de "Unlimited Love", lançado em abril deste ano, e o segundo dos RHCP desde o regresso do guitarrista John Frusciante.

"Return of the Dream Canteen" será um álbum duplo e tem lançamento marcado para o dia 14 de outubro, não existindo para já quaisquer informações acerca do alinhamento. Sabe-se no entanto qual a capa, visto que o álbum já se encontra disponível para pré-encomenda através do website dos RHCP: