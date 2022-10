Iron Maiden em entrevista: “Portugal sempre ocupou um lugar muito especial nos nossos corações. Um dos nossos discos nasceu no Algarve”

Foi em 1984, quatro anos depois de cancelarem dois concertos em Cascais, que os Iron Maiden se estrearam em Portugal com espetáculos no Porto e em Cascais, tendo desde então passado pelos mais variados palcos nacionais. Quase quatro décadas volvidas, a banda britânica vai voltar a carimbar o passaporte em solo português a propósito de um concerto no Estádio Nacional, em Oeiras, no dia 31 de julho, ainda integrado na digressão “Legacy of the Beast”, iniciada há quatro anos e interrompida devido à pandemia, mas já com a música do novo álbum, “Senjutsu”, para apresentar. O guitarrista Dave Murray, que se mantém na formação do coletivo londrino praticamente desde a sua formação, antecipou o concerto em entrevista à BLITZ, não poupando nos elogios a Portugal e falando, também, sobre as novas canções, a versão samurai da mascote Eddie, a constante renovação do público dos Iron Maiden e os fãs famosos, como o falecido líder dos Nirvana, Kurt Cobain, ou Lady Gaga.

