A maior homenagem de sempre a “Stranger Things”? ‘Running Up That Hill’ misturada com ‘Master of Puppets’

"Stranger Things" voltou a colocar a música de Kate Bush e dos Metallica sob os holofotes da fama, com 'Running Up That Hill' e 'Master of Puppets' a (re)encontrarem-se com a popularidade.

Que aconteceria, então, se se juntasse as duas canções? Foi nisso que pensou Anthony Vincent, conhecido no YouTube por cantar êxitos como se tivessem sido compostos por outros artistas.

Vincent interpretou 'Running Up That Hill' ao estilo de 'Master Of Puppets', contando para tal com a ajuda de Matt Heafy, dos Trivium, e do guitarrista Steve Terreberry. O resultado pode ser visto aqui: