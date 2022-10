Virá aí uma reunião dos Pulp? Jarvis Cocker deixou uma pista suculenta e os fãs acreditam que sim

Jarvis Cocker deixou no ar a possibilidade de os Pulp se reunirem em 2023, para celebrar o 25º aniversário do lançamento do álbum "This Is Hardcore".

O músico britânico, vocalista e líder do grupo, partilhou um vídeo onde se pode ouvir um forte aplauso, à medida que um dos versos de 'This Is Hardcore' aparece no ecrã: What exactly do you do for an encore? ["O que é que fazes por um encore?"].

Na legenda, Cocker limitou-se a responder: "boa pergunta".

Os Pulp, fundados em 1978 por um ainda adolescente Jarvis Cocker, chegaram ao fim em 2002. Reuniram-se para concertos entre 2011 e 2012, tendo atuado na edição de 2011 do festival de Paredes de Coura.

Veja o vídeo: