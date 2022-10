MEO Sudoeste: equipa de TikTokers e autores do sucesso ‘Acorda Pedrinho’ são novidades do cartaz

Jovem Dionísio, projeto brasileiro autor do êxito 'Acorda Pedrinho' e os Criadores de TikTok Show são as mais recentes novidades do cartaz do festival MEO Sudoeste, que regressa à Zambujeira do Mar entre os dias 2 e 6 de agosto. A banda brasileira atua no palco MEO a 4 de agosto e os TikTokers portugueses tomam conta do palco EDP entre 3 e 6 de agosto.

O campismo da 24ª edição do MEO Sudoeste abre a 30 de julho na Herdade da Casa Branca, com o dia 2 de agosto a servir como receção ao campista. O passe geral está à venda por €110 e o bilhete diário por €50, estando também disponível o pack Tribo MSW, em edição limitada, que garante acesso a todos os dias do festival a 5 pessoas por €450. Consulte o cartaz anunciado até ao momento.

3 de agosto

Palco MEO

Lewis Capaldi

Pedro Sampaio

Morat

Profjam

Palco LG

Kappa Jotta

Domingues

Ana Lua Caiano

Eurico

Palco Mocheland

Chico da Tina

M3dusa

DJ Order

Stckman

Palco EDP

Criadores de TikTok Show

4 de agosto

Palco MEO

Major Lazer

Timmy Trumpet

Morad

Jovem Dionísio

Palco LG

Tay

Rafaell Dior

Beatriz Rosário

PTA Slowmo

Palco Mocheland

Xtinto

Laura

Pierce

Vil

Palco EDP

Criadores de TikTok Show

5 de agosto

Palco MEO

Steve Aoki

Masego

Calema

Deejay Telio

Melim

Palco LG

Soraia Ramos

Jão

Estraca

Palco Mocheland

Joint One & Yung Juse

Zinko

DJ Xandy

DJ Barata

Palco EDP

Criadores de TikTok Show

6 de agosto

Palco MEO

Rex Orange County

Ckay

Shouse

Bispo

Palco LG

Ivandro

Sippinpurpp

Aragão

Os Intencionais

Palco Mocheland

9 Miller

Chá de Funk

Liam Cole

Maurice West

Palco EDP

Criadores de TikTok Show