O novo vídeo de Maya Hawke, estrela de “Stranger Things”, vem com aviso: conteúdo explícito

Maya Hawke, que se tornou conhecida do grande público enquanto Robin Buckley na série “Stranger Things”, antecipou a edição do seu segundo álbum, “Moss”, com o single ‘Thérèse’, cujo vídeo chega com um aviso de conteúdo explícito.

Em entrevista à revista Dazed, Hawke disse esperar que as pessoas, ao ouvirem a canção, “sintam algo que não vergonha, ódio de si próprias ou solidão. Penso que estamos todos cansados de sentir essas coisas”.

No vídeo, que o YouTube só permite que seja visto por maiores de 18 anos, a atriz, cantora, modelo e filha dos também atores Uma Thurman e Ethan Hawke, surge no contexto de uma orgia na floresta.

Gravado em película de 35mm, é assinado pelo ator e realizador Brady Corbet, conhecido pelas suas participações em filmes como “Treze – Inocência Perdida” ou “Melancolia”.

“Moss” será editado a 23 de setembro, sucedendo ao disco de estreia de Hawke, “Blush”, de 2020. O álbum conta com produção de Benjamin Lazar Davis, ligado a artistas como Joan As Police Woman ou Okkervil River.