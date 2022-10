Bruce Dickinson dos Iron Maiden arrasa fã grego durante concerto em Atenas

Bruce Dickinson arrasou um fã durante um concerto em Atenas (Grécia) após este ter acendido uma tocha durante o concerto dos Iron Maiden, no passado sábado.

Com recurso a uma linguagem mais pesada e colorida, o vocalista não se conteve assim que viu o fumo, que poderia afetar as suas cordas vocais. Algo como: "Ó imbecil com a tocha, estou aqui para cantar. Seu grego idiota. Vai-te catar".

Dickinson chegou mesmo a abandonar momentaneamente o palco, enquanto a banda continuava a tocar um dos seus maiores clássicos, 'The Number of the Beast'. O vocalista regressou ao palco, mas acabou a cantar o tema fora do compasso.

Os Iron Maiden, recorde-se, regressam a Portugal no final do mês para um concerto no Estádio Nacional, em Oeiras, a 31 de julho.

Veja o vídeo: