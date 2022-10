Roger Waters: “Sou muito mais importante que o The Weeknd ou o Drake”

Roger Waters deixou críticas a The Weeknd, após ter sido menosprezado pela imprensa de Toronto (Canadá), que preferiu cobrir o concerto do autor de 'Blinding Lights', realizado na mesma data.

Em declarações ao jornal "The Globe and Mail", Waters mostrou-se indignado por não ter tido a mesma atenção mediática que os canadianos. "Não sei quem é o The Weeknd, porque não costumo ouvir música", afirmou. "As pessoas dizem-me que ele é uma grande estrela. Desejo-lhe sorte. Não tenho nada contra ele, mas não teria sido possível falar do concerto dele e do meu?"

"Não estou a tentar atacá-lo, só me soa estranho", acrescentou. "Respeito o The Weeknd e o [também canadiano] Drake, mas sou muito mais importante que eles, independentemente do número de streams que tenham".