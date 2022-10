Noah Schnapp confirma: Will de “Stranger Things” é homossexual e “está apaixonado por Mike”

Noah Schnapp, ator que interpreta Will Byers em "Stranger Things", confirmou o que muitos fãs suspeitavam: a sua personagem é homossexual.

No passado, Schnapp respondeu aos rumores de que Will seria gay dizendo que isso dependia "das interpretações do público". Porém, o ator admitiu agora que essas declarações tinham como objetivo evitar spoilers da quarta temporada da série.

A homossexualidade de Will "já tinha sido insinuada na primeira temporada", contou. "Sempre lá esteve, mas nunca se soube. Agora que está mais velho, tornaram-na real. Ele é gay e está apaixonado por Mike".

O ator explicou ainda que interpretar Will é um desafio, devido à incapacidade da personagem de "sair do armário". "Tenho de ter isso em conta. Não é apenas uma coisa que o impede de se assumir. É um trauma que tem anos", disse.