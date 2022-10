Jamie xx no Super Bock Super Rock. Assuntos de família, bola de espelhos e... samba

Com os seus xx ou em nome próprio, James Smith, que o mundo melhor conhece como Jamie xx, já passou por palcos portugueses mais de uma dezena de vezes. Esta noite, coube-lhe a árdua tarefa de encerrar o palco principal da edição deste ano do Super Bock Super Rock, festival onde, de resto, já tinha atuado um par de vezes. E cumpriu-a, com distinção, oferecendo um set eletrizante que matou a sede de dança de todos os resistentes que se deixaram ficar pela Altice Arena depois do concerto dos Foals.

O músico britânico mostrou cedo que não se esquece da família xx mesmo quando assume compromissos musicais sozinho, mostrando a sua versão dançável de ‘*GMT’, novíssimo single a solo do colega de banda Oliver Sim, e regressando mais tarde a território xxiano com uma remistura borbulhante de ‘On Hold’, que o trio editou em 2016. Pelo meio, não se coibiu de guiar a pequena multidão com as batidas redondas da sua ‘Idontknow’ ou uma sequência algo inesperada que juntou ‘Comanche’, clássico do samba de Jorge Ben Jor, e ‘Complexo de Épico’, de Tom Zé.

Empurrando o público para ambientes oníricos e de evasão, entre lasers disparados em todas as direções e o girar de uma bola de espelhos, Jamie xx chegou como um bálsamo apaziguador de três dias intensos de festival e encerrou a atuação, recuando até ao seu genial álbum de estreia, “In Colour”, de 2015, com um intenso ‘Gosh’ banhado a arco-íris.