Anitta em entrevista: “Sou muito boa a fazer nada. Adoro ficar em casa de bobeira a ver filmes e a comer”

Foi com o sucesso ‘Show das Poderosas’ que Anitta conquistou uma verdadeira legião de fãs em Portugal, já lá vão 9 anos. Desde então, a sua ambição levou-a a cruzar fronteiras para territórios que não falam português e este ano tornou-se a primeira artista brasileira a pisar o palco principal do festival norte-americano de Coachella, um dos maiores do mundo, viu a sua canção ‘Envolver’ subir ao topo da tabela global do Spotify e o novo álbum, “Versions of Me”, conquistar admiradores um pouco por toda a parte. Este domingo atua no MEO Marés Vivas, em Gaia, algumas semanas depois de um muito comentado concerto no Rock in Rio Lisboa, antes do qual respondeu às perguntas da BLITZ. Uma entrevista que pode (re)ler aqui.

