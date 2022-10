Super Bock Super Rock regressa ao Meco em 2023, mas noutro sítio

O Super Bock Super Rock já tem datas para 2023: 13, 14 e 15 de julho. Luís Montez, da promotora Música no Coração, confirmou também, à Lusa, que o festival regressará ao Meco, mas que o recinto será montado num novo espaço, "ainda a ser estudado".

Montez diz estar "a trabalhar com a Câmara Municipal de Sesimbra" na busca por um novo local e que "há já várias hipóteses, que precisam de ser trabalhadas".

Devido à situação de contingência por causa do risco de incêndio, o Super Bock Super Rock não pôde realizar-se este ano na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, tendo sido transferido, a poucos dias de começar, para o Parque das Nações, em Lisboa.

A edição deste ano termina este sábado, com concertos de, entre outros, Foals e Jamie xx. Nos últimos dias, passaram pelos vários palcos montados na Altice Arena e área circundante, artistas como A$AP Rocky, C. Tangana, DaBaby ou Leon Bridges.