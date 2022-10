Hot Chip no Super Bock Super Rock. A pérola perdida numa noite de emoções fortes

Depois da enchente para assistir ao concerto de C. Tangana e de uma pequena debandada durante a atuação de DaBaby, a Altice Arena apresentou-se bem mais vazia para receber os londrinos Hot Chip, que, com a sua segurança habitual, fizeram a festa possível. O coletivo liderado por Alexis Taylor e Joe Goddard, que já não é desconhecido do público do Super Bock Super Rock, prepara-se para editar um novo álbum, mas soube equilibrar o alinhamento com uma curta dose de novidades e as canções mais celebradas de um percurso brilhante ao serviço da música de dança.

Visivelmente bem-dispostos, com a energia no ponto certo, apesar do avançado da hora, arrancaram com uma bem coreografada ‘Flutes’ para logo de seguida seguir com o balanço funky de ‘Down’, canção que serve de cartão-de-visita a “Freakout/Release”, com edição marcada para daqui a um mês. Entre a efervescência de ‘Hungry Child’ e ‘Over and Over’, canção que lhes abriu portas há uns longínquos 16 anos, a banda serviria ainda o tema ácido, com pitadas de vocoder, que empresta o nome ao novo registo, mas foi o psicadelismo de ‘One Life Stand’, o hino ‘Melody of Love’ e a algazarra de ‘Ready for the Floor’ que alimentaram a sede de dança da plateia.

Madrugada dentro, e depois de deixarem claro que os “mais fixes” estavam bem longe da “área especial” reservada perto do palco, agradeceram o convite para este regresso a solo nacional com uma sequência final que incluiu os baixos bojudos de ‘Huarache Lights’ e uma sempre intensa ‘I Feel Better’, encerrando em alta com uma pujante versão de ‘Sabotage’, em homenagem aos Beastie Boys.