O MEO Marés Vivas termina hoje em Gaia: horários, transportes, mapa do recinto e outras informações útei

O festival MEO Marés Vivas começou sexta-feira em Vila Nova de Gaia, no antigo Parque de Campismo da Madalena. São esperadas 30 mil pessoas por dia, estando a lotação esgotada.

Bryan Adams e James, ambos de volta a Portugal após concertos no nosso país há poucos meses, foram os destaques a primeira noite de MEO Marés Vivas. Este sábado houve Maluma e Dino D'Santiago; no domingo, registe-se o regresso de Anitta, que em junho atuou no Rock in Rio Lisboa, Jessie J, Diogo Piçarra e MARO, vencedora do Festival da Canção.

Veja aqui os horários do último dia:

17 de julho

Palco Meo

23h30 - Anitta

21h45 - Jessie J

20h00 - Diogo Piçarra

18h45 - Maro



Palco RTP Memória

20h30 - Guilherme Duarte feat. Gandim

18h45 - Vítor Sá

17h30 - Zé Pedro Rodrigues



Bloco Moche

02h00 - DJ Perez

00h30 - Lon3r Johny

17h45 - Beatriz Rosário

Em declarações à Lusa, Jorge Lopes, diretor da PEV Entertainment, promotora do Meo Marés Vivas, afirma que o novo local do festival dispõe de “mais espaço, lotação, disponibilidade de estacionamento e espaços verdes” e que "a configuração do espaço vai proporcionar aos festivaleiros melhores condições de conforto, segurança e, consequentemente, contará com uma melhoria nos acessos entre os diferentes palcos”.

Quanto a transportes, a organização recomenda o autocarro 33 da Espírito Santo, saindo na paragem Cerro, e o autocarro 906 da STCP, saindo na mesma paragem. Quem chegar de comboio à estação de Campanhã, no Porto, deve apanhar o autocarro 27, e quem sair em Gaia o autocarro 19. Para os automobilistas, as coordenadas GPS são: 41°06'36.4"N 8°39'16.1"W. Mais informação sobre os transportes aqui.

Os concertos começam às 17h15, estando as últimas atuações marcadas para as 02h00 nos três dias do festival. No recinto, que se encontra em espaço urbano, além dos cinco palcos, que inclui, pela primeira vez, uma roda de samba onde a Orquestra Bamba Social irá atuar ao fim de tarde e noite, há um espaço de restauração.