Isaura canta ‘Running Up that Hill’. “O dueto possível com Kate Bush”

Isaura resolveu partilhar com os fãs, nas redes sociais, uma curta versão de 'Running Up that Hill', clássico de 1985 de Kate Bush que se tornou novamente um sucesso depois de incluído na banda sonora da série "Stranger Things".

"O dueto possível com Kate Bush", escreve a artista na legenda do vídeo, "esta é a minha versão (que obviamente não chega aos calcanhares da original)". Os seguidores gostaram, tendo pedido a Isaura que partilhe "a versão toda".

Recorde-se que Isaura regressou recentemente à música com o single 'Leve', em antecipação de um novo álbum que não tem ainda data de edição anunciada. A artista participa também na nova canção dos D'Alva, 'Sala de Espera', cujo vídeo pode ser visto abaixo.