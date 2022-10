De cancelado em 2021 aos festivais de verão em 2022. DaBaby hoje no Super Bock Super Rock

Admirador confesso de Eminem e 50 Cent, o rapper norte-americano DaBaby parece ter herdado dos seus maiores ídolos a queda para a polémica. Depois de se tornar uma das vozes mais bem-sucedidas da nova geração do hip-hop, muito por culpa do sucesso de 2020 ‘Rockstar’ e de uma colaboração com Dua Lipa em ‘Levitating’, o músico (nome de batismo: Jonathan Lyndale Kirk) viu-se a braços com um “cancelamento” depois de proferir afirmações consideradas homofóbicas e misóginas durante a sua atuação na edição do ano passado do festival Rolling Loud, em Miami. Este verão, o artista de 30 anos está nos cartazes de dois festivais em Portugal: atuou no passado fim de semana na primeira edição portuguesa do Rolling Loud, na Praia da Rocha, em Portimão; sobe esta sexta-feira ao palco do Super Bock Super Rock, em Lisboa.

