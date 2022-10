O festival Super Bock Super Rock chega hoje ao fim: os horários, transportes, o mapa do recinto e todas as demais informações úteis

Termina este sábado o festival Super Bock Super Rock. Inicialmente previsto para o Meco, em Sesimbra, o evento teve de ser "transferido" para o Parque das Nações, em Lisboa, na sequência da declaração de estado de contingência que, em virtude do elevado risco de incêndio, proíbe a utilização de espaços florestais.

No primeiro dia, quinta-feira, destacaram-se concertos do rapper A$AP Rocky, da banda Metronomy e do cantor soul Leon Bridges; na sexta-feira houve Da Baby, Hot Chip ou C. Tangana. Para este sábado perfilam-se concertos de Foals, Capitão Fausto com Martim Sousa Tavares e Mayra Andrade, entre outros.

Estes são os horários atualizados do festival:

16 de julho

Palco Super Bock (Altice Arena)

00h45 - Jamie XX

22h35 - Foals

21h05 - Capitão Fausto & Martim Sousa Tavares

19h25 - Mayra Andrade

17h25 - Local Natives



Palco EDP (Sala Tejo)

00h05 - Woodkid

21h50 - Son Lux

20h10 - Declan McKenna

16h15 - Ganso



Palco Somersby (Sala Tejo)

03h45 - Claptone

02h30 - Foals DJ set

18h25 - Lhast



Palco LG by Rádio SBSR.FM (Exterior)

22h20 - Filipe Karlsson

20h30 - Lura

18h45 - Golden Slumbers

16h40 - Metamito

Quanto à divisão de espaços, Luís Montez, diretor da promotora Música no Coração, explicou que dois palcos funcionarão no interior da Altice Arena e um terceiro no exterior.



"Vamos manter o palco maior [Super Bock] na sala grande [da Altice Arena], o palco EDP passa para a Sala Tejo [também na Altice Arena] e depois do horário final transforma-se em Somersby, com os DJs. Lá fora, temos o palco LG by SBSR.fm para os novos talentos", afirmou, confirmando que o espaço contará com uma área exterior à Altice Arena, "para estarmos ao ar livre". "Fizemos lá vários anos o SBSR, já temos essa experiência", disse.

Luís Montez avançou ainda que existe uma área de campismo, revelando que a Câmara Municipal de Lisboa disponibilizou para tal o Parque Tejo, "por baixo da Ponte Vasco da Gama", área onde o festival também já se realizou. "Há uma zona verde que vamos guardar para colocar à disposição dos que compraram bilhete e precisam de campismo", afirmou o empresário. A saída do campismo no Caminho das Andorinhas é feito até às 13h de domingo.

Quanto a transportes, é possível chegar ao Parque das Nações de metro ou autocarros da Carris (paragem: Estação do Oriente). À saída, o metro e a carris funcionam normalmente até às 00h30. Depois dessa hora, haverá reforços até às 6h, entre a Gare do Oriente e os Restauradores, e um reforço da carreira 210, que liga a Gare do Oriente ao Cais do Sodré. Haverá ainda pontos específicos para TVDE e um autocarro que ligará o Parque das Nações a Alfarim, Sesimbra (onde o festival deveria ter acontecido), grátis para portadores de bilhetes.

Veja aqui mais pormenores sobre os transportes:

Entre os objetos que não podem entrar no espaço contam-se bebidas, comida, copos de vidro ou plástico, máquinas fotográficas e de filmar profissionais ou guarda-chuvas.

Os bilhetes custam 58 euros (bilhete diário) e 115 euros (passe geral).