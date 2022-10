Metronomy no Super Bock Super Rock: hinos de verão eterno num concerto para ver de calções

Presença assídua em festivais portugueses, e parte da família Super Bock Super Rock desde 2014, os ingleses Metronomy entraram em palco prontos para fazer a festa neste primeiro dia de festival. “Estávamos à espera de tocar ao ar livre e aqui estamos nós numa arena… mas é bom estar aqui”, disse, a dado momento do concerto o vocalista Joseph Mount, enaltecendo, de seguida, as mais valias de estar em palco de calções. O que é certo é que foi há apenas poucos meses que a banda esteve no país para apresentar o novo disco, “Small World” em Lisboa e Porto, e que os seus hinos de verão eterno encaixam muito melhor no cenário do Meco, onde já os vimos duas vezes, mas a história desta edição do SBSR deu a volta inesperada de última hora que deu e o coletivo jogou com o que tinha. E não era pouco.

Arrancando em modo acústico com ‘Love Factory’, do novo disco, Mount e companhia foram chamando público, ávido da visão mais dançável da banda, com a efervescência das batidas de ‘The Bay’ e os sintetizadores de ‘Corinne’, ambas recuperadas ao disco que os colocou definitivamente do mapa – “The English Riviera”, de 2011. Apesar dos condicionalismos de som da arena, a efervescência nostálgica de ‘Reservoir’ fez a sua magia, bem como a voz da baterista Anna Prior, lisboeta honorária, em ‘Everything Goes My Way’.

Entre os ambientes sonhadores de ‘Things Will Be Fine’, um dos momentos mais intensos de “Small Word” e a guitarra forte de ‘Insecurity’, o concerto foi capturado pela sedução de Prior, que teve o protagonismo em mãos durante uma ‘Boy Racers’ bem carregada de funk e uma velhinha ‘The End of You Too’. Os maiores trunfos ficaram reservados para a sequência final, com ‘Salted Caramel Ice Cream’ a abrir uma sequência sem grandes pausas que incluiu ainda umas ‘Right on Time’, ‘The Look’ (causando euforia generalizada, como sempre) e ‘Love Letters’ que seriam, certamente, muito mais bem aproveitadas ao ar livre. “Obrigado por nos virem ver hoje”, despediu-se Mount, “tenham um bom resto de noite e de festival. É sempre um prazer ver-vos”.