Demi Lovato bateu com a cabeça “num cristal” e mostrou o ferimento aos fãs

Demi Lovato partilhou um vídeo com os fãs, esta quarta-feira, no qual mostra o ferimento com que ficou na testa depois de um inusitado incidente, explicando que vai precisar de levar pontos antes da sua participação no talk show de Jimmy Kimmel.

“Adivinhem quem bateu com a cabeça num cristal e precisa de levar pontos antes de ir ao Kimmel amanhã”, escreveu na legenda do vídeo. Apesar de Lovato não falar no vídeo, ouve-se, numa gravação, alguém dizer: “ninguém vai perceber” e outra pessoa responder “claro que vão perceber”. Veja o vídeo.